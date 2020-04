Julio Preciado pide perdón a su familia por su vida de excesos

Julio Preciado sigue recuperándose del trasplante de riñón al que se sometió a inicios de este año, y es a consecuencia de esta estapa en su vida que el cantante ha reflexionado asegurando que esto que vivió es consecuencia de sus excesos.

He analizado cómo ha sido mi vida en los últimos años, y cómo la he vivido, creo que ha sido muy difícil, el vivir al ahí se va creo que me llevó a todo esto, el que yo soy más fuerte que todo, el yo puedo hacer todo".