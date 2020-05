Julio Preciado estuvo hospitalizado una vez más

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien ha pasado por serios problemas de salud es Julio Preciado, pues una vez más estuvo hospitalizado, así lo confirmó él mismo mediante redes sociales.

El cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en el que confesó que el pasado 20 de mayo tuvo que ser internado por unas horas. Señaló que su hospitalización se debió a problemas de presión arterial.

"Tuve un problema con la presión por un medicamento que no me había tomado, me cambiaron el medicamento para estabilizarme, nada más estuve 3 horas internado", señaló el famoso.

Además expresó todas las medidas sanitarias que están tomando en su casa debido a que Mazatlán, lugar en el que reside, se encuentra en el pico de casos por covid-19.

"Tienen que entrar así como esta mi enfermera, colocarse todos los aditamentos... estamos en el pico de la pandemia en Mazatlán, cualquier medida que se tome es muy importante para mí, porque soy una persona de muchas probabilidades de contraer el coronavirus’’, agregó.

"Me siento con el compromiso moral de decirles que esto no está fácil, ayer que estuve en el hospital llegaron muchos casos de Covid-19. Tienen que cuidarse, no echar las campanas al vuelo", enfatizó.

A su vez, aprovechó la red social para invitar a sus seguidores a no gastar dinero en cerveza sino a ayudar a quien más lo necesite durante esta cuarentena, ya que muchos no pueden trabajar.