Julio Preciado espera trasplante de riñón en enero

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras haber sido hospitalizado en 2018, Julio Preciado será sometido a un transplante de riñón en enero.



El cantante de música de banda afirma que su estado de salud es de cuidado debido a la insuficiencia renal que padece, aunque se muestra optimista.



Para que se acaben las especulaciones, no me estoy muriendo. Sí estoy enfermo, sí necesito un transplante, pero no es una enfermedad que me va a causar la muerte de inmediato", aclaró en entrevista.