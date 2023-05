Julio Preciado denuncia desigualdad en el Festival Arre: Peso Pluma destacado por encima de artistas de mayor trayectoria

Hermosillo, Sonora.- El Festival Arre es un nuevo evento musical dedicado al género regional mexicano. Es organizado por HSBC y su primera edición se realizará este próximo 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX.

A través de sus redes sociales, se compartió el cartel oficial del festival, en el cual se pueden apreciar como atractivos principales los nombres de Peso Pluma y Natanael Cano, situados por encima de otros artistas como Edén Muñoz, Cadetes de Linares, Caballo Dorado, El Coyote, Edwin Luna, entre otros.



Este acomodo indignó profundamente al cantante sinaloense Julio Preciado. Durante una entrevista en el programa De primera mano, el reconocido artista de música regional mexicana expresó su descontento hacia el evento, ya que considera que es una falta de respeto que figuras de mayor trayectoria como Ramón Ayala y Alicia Villareal figuren como teloneros de personas que apenas están empezando en la industria.



¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte va a ir a abrir? ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez? (...) Ellos solos llenan un palenque, ¿cómo van a ir a abrirle a un artista solo porque ahorita está de moda?”, Reprochó Preciado.



Así mismo, dirigió un mensaje contundente a sus compañeros, instándolos a no subestimarse y a considerar cuidadosamente la posición que se les está ofreciendo en este y cualquier otro evento antes de aceptar participar en él.



"Hay que tener dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera. A mí no me invitaron, y si me hubieran invitado y dicho en qué condiciones era, no iba a aceptar” Concluyó.



Hasta ahora, tanto los organizadores del evento como los artistas mencionados no han dado a conocer su opinión al respecto.



Con información de Milenio.

