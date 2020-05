Julio Iglesias perdería juicio de paternidad de Javier Sánchez Santos

Fernando Osuna, el abogado de Javier Sánchez Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias, reveló en entrevista para el programa Hoy que en los próximos días se dictará sentencia final a favor de su cliente a pesar de la negativa que ha manifestado el reconocido cantante en este caso y de que se suspendiera la audiencia el pasado 22 de abril debido al Covid-19.

Es posible que incluso los 3 magistrados se hayan reunido y ya incluso hayan decidido la resolución, la sentencia de apelación, es posible que, en breve, puede ser mañana, puede ser pasado (mañana), no creo que tarde más de una semana, yo creo que puede salir de un momento a otro”, explicó.

De la misma manera, Osuna aseguró que esta resolución se dará debido a que el intérprete se negó a acatar el mandato de las leyes y perdió el juicio. “Julio Iglesias presentó un recurso de apelación contra la sentencia que lo declaraba padre de Javier Sánchez Santos, Julio Iglesias no estaba de acuerdo con la sentencia y presentó un recurso de apelación en julio del año pasado”.

Debido a esta situación es que el Tribunal Supremo tuvo que darle otra revisión al caso, y ahora esperan que en los próximos días se dicte la sentencia definitiva en contra del padre de Enrique Iglesias.

“El juez razonó que no había lo que se llama cosa juzgada, es decir, que el juicio se debe o se podía reabrir, como se ha hecho, por una cuestión, porque hace 30 años cuando este juicio, este tema se resolvió desfavorablemente a Javier, pues Javier no intervino porque Javier era menor de edad, Javier era pequeño y no intervino, lo hizo su madre”, remató.