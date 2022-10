Julio César Chávez reacciona a supuesto alcoholismo de Eduin Caz

Ciudad de México.- El cantante Eduin Caz ha preocupado a sus seguidores debido a su presunto problema con el alcohol, por lo que la prensa no dudo en cuestionar a Julio César Chávez sobre dicha situación, ya que el boxeador habría pasado por algo similar.

Durante su encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Chávez escuchó los cuestionamientos sobre el tema y contó:

A veces uno pierde el piso y desafortunadamente, después cuando ya estás bien hundido y tocas fondo, es cuando realmente se reconoce, pero mientras no toque fondo una persona no va a reconocer”

Aunque no quiso dar nombres, Julio ofreció sus clínicas para toda persona que quiera salir adelante de una situación así. “Están abiertas para cualquiera que tenga un problema de adicción, solamente que quiera la ayuda”.

Sin nombres

Pero como las preguntas sobre el tema continuaban, el ahora comentarista recalcó: “No estoy dando nombres para que no pongan palabras en mi boca, porque ustedes con todo respeto, la otra vez pusieron una palabra con Pablo Montero, se enojó conmigo”.

Como se recordará, hace meses Julio César manifestó su punto de vista sobre las controversias que enfrentó en su momento Pablo Montero, luego de que el productor Juan Osorio lo señaló por recaer en el alcohol y no acudir a un compromiso de trabajo, pero el intérprete de ‘Piquito de Oro’ no recibió nada bien estos comentarios y externó su descontento con Chávez.

Cambiando de tema, el deportista prefirió no emitir declaraciones al ser interrogado por su ausencia en la fiesta de XV años de la hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. “A mí no me hagas preguntas incómodas por favor, ¡qué bueno [que fue mucha gente]!”.

Antes de retirarse del lugar, JC envió un cariñoso mensaje de felicitación a la madre Cristian Castro por su cumpleaños. “Muchos besos para mi querida Verónica Castro, le mando muchos besos. ¡Claro! [que la conozco], fui a su programa La Movida, muy guapa, muy chula, la más guapa de México, ella y… La Novia de México [Angélica María]”, manifestó.