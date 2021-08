Julio Alegría envía emotivo mensaje a su prometida tras la pérdida de su bebé

Ciudad de México.-El actor Julio Alegría y su prometida Andrea Rodríguez sufrieron hace una semana la pérdida del bebé que esperaban.

La pareja, que esperaba con tanta ilusión la llegada de su hijo, atraviesa ahora por un duro momento.

El actor que forma parte de la obra “Tenorio Cómico 2021” emitió un emotivo mensaje dedicado a su novia, que es coreógrafa de J Balvin y Bad Bunny, entre otros artistas.

Alegría le agradeció por haberle dado un bello ángel que ahora los cuida desde otro lugar.

Mi amor hermosa, quiero agradecer a Dios por cruzarte en mi camino, me caíste del cielo, viniste a transformar mi vida, me has hecho sentir el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado, te admiro tanto por bella, inteligente, trabajadora, y mil gracias por ser la madre de mi amado Alex, que desde el cielo nos llena de fuerza, luz y amor”.