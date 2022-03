Julieta Venegas estrena video de su nuevo tema 'Mismo amor'

Tijuana, BC.- El “Mismo amor” de Julieta Venegas no solo llegó como tema musical a las plataformas digitales, también como video, un adelanto de álbum que lanzará este año.

El videoclip de la tijuanense se filmó por las creadoras y hermanas Anita y Lola Piñero, cuya idea principal juega con los simbolismos para plantear un conflicto dentro de una canción.

El video muestra a Julieta y a bailarines escenificando una relación, de cualquier tipo, que se encuentra en la cuerda floja, acentuando una serie de contradicciones.

La canción

"Se dice algo pero se demuestra otra cosa, querer estar pero no saber hacerlo, algo que te impide estar con esa persona, pero la realidad es que no está funcionando. Es la tensión que puede existir, pero no es necesariamente en una relación de pareja", dice parte de la canción.

La composición viene de la mano del cantautor y productor chileno Álex Anwandter, ex-líder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años.

"Mismo Amor" es la canción que encamina al disco, y será presentada en vivo durante su actuación en el Festival Vive Latino en México y su gira que incluye Estados Unidos.