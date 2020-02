Julieta Venegas canta en el tianguis del Chopo

CIUDAD DE MÉXICO.- Julieta Vanegas celebra con un concierto el cuadragésimo aniversario del Tianguis Cultural del Chopo y manda un contundente mensaje en contra de la violencia de las mujeres cantando una canción sobre el tema.

La cantante mexicana aprovechó el escenario para pedir a las personas que hagan un cambio y actúen en contra del machismo, también que se deje de normalizar la violencia en contra de la mujer, que en los últimos años ha tenido como consecuencia el incremento de feminicidios en todo el país.

Yo sé que es ser una mexicana con miedos en la calle, querer no llamar la atención, vestirnos todas así, porque nos da miedo que nos miren de una manera, todo lo que ha hecho el machismo en nuestro país, y no solo en nuestro país sino en todos lados, que es un mal como muy metido, pero que sí lo podemos cambiar, por medio de los diálogos, de platicar con nuestras parejas, amigos, la única manera de cambiar las cosas es cambiando primero por nosotros mismos, en nuestras actitudes, porque finalmente lo que sucede en México con toda la violencia en contra de las mujeres no es normal y no hay que aceptarlo", dijo Venegas.