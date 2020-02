Julieta Venegas canta al amor y la diversidad

CIUDAD DE MÉXICO

A Julieta Venegas nada parece hacerla más feliz que tocar su acordeón. Cuando lo tomó, de entre otros instrumentos, el público en el Teatro de la Ciudad, aplaudió.

La mexicana presentó por primera vez en México su espectáculo "Íntimo", con el cual regresa a la escena después de dos años y medio de ausencia, mientras estuvo viviendo en Argentina.

"En verdad estoy muy feliz, no se imaginan la cantidad de vueltas que le di en la cabeza a esta idea, hacia mucho que no tocaba en el corazón y la Ciudad de México es eso para mí, así que aquí estoy y no me iré", dijo durante el show que duró dos horas.

La cantautora apareció en el escenario a las 21:00 horas con un vestido rojo y zapatos negros; en el escenario sólo había un piano, dos guitarras y su acordeón, con el que interpretó temas como "Lento" y "Andar conmigo".

"Es una mezcla de algunas canciones que van a conocer, algunas no porque son nuevas y no las he grabado todavía; algunas otras que ya grabé pero no son tan conocidas, y bueno, es una mezcla de canciones que quiero mucho", detalló acerca del espectáculo en el que tuvo invitados como el "Ensamble al aire".

En el recorrido musical interpretó un par de temas de su nuevo disco "La enamorada", que compuso a raíz de una obra con el mismo nombre en la que actúa en Argentina y que presentará en México en abril. Incluso hizo algunos covers de José Alfredo Jiménez, Charlie García y Juan Gabriel.

Aprovechando el festejo de San Valentín, la mexicana envió también un mensaje en pro de la diversidad. "Si vamos a celebrar, vamos a celebrar el amor en serio, el amor diverso y hay que amar todas las formas del amor, todos los tipos de amor: Heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, todos somos amor en diferentes maneras".

Este show, con el que pretende generar un acercamiento con su público y descansar de los ajustes musicales técnicos y la inclusión de una banda sonora, lo repetirá este 15 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Son las únicas dos presentaciones en la capital, para luego hacer un tour en varias ciudades del país como Monterrey, Guadalajara y Tijuana.