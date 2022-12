Julie Andrews revela que "probablemente no vaya a ser posible" su participación en 'El diario de la Princesa 3'

ESTADOS UNIDOS.- Julia Andrews ha compartido sus pensamientos respecto a participar en la posible tercera entrega de "El diario de la princesa".

Mientras se encontraba en una entrevista con Access Hollywood el pasado martes, la actriz de 87 años de edad se pronunció respecto a volver a interpretar a la Reina Clarisse Renaldi en la posible secuela de la película.

Creo que todos sabemos que probablemente no sea posible [realizar la secuela de 'El diario de la princesa']. Se habló de la posibilidad poco después de que saliera la segunda película, pero han pasado... ¿cuántos años desde entonces? Y ahora soy mucho más mayor, y Annie, la princesa, o reina, también es mayor, así que no estoy segura de que sea posible"

Andrews y Hathaway mantienen una amistad

Andrews dio vida a la abuela del personaje interpretado por Anne Hathaway, Mia Thermopolis, en la película.

Durante la entrevista, la actriz británica agregó que Hathaway es "una gran amiga".

'El diario de la princesa' se lanzó cuando Hathaway tenía apenas 18 años de edad, lo cual impulsó a la actriz, quien ahora tiene 40 años de edad, a la fama.

Posteriormente, salió la secuela en el 2004, titulada 'El diario de la princesa 2: Compromiso real".

Junto a Hathaway y Andrews, la película se filmó con la participación de otras estrellas como Mandy Moore, Heather Matarazzo, Sandra Oh y Larry Miller.

El mes pasado, The Hollywood Reporter y The Wrap infomaron que Disney se encuentra desarrollando la tercera entrega de "El diario de la princesa", aunque Hathaway no ha confirmado nada.

Aadrita Mukerji, quien ha escrito series de televisión como Supergirl y Reacher, se encuentra escribiendo el guión.

