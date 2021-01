Juliana Figueroa manda advertencia a los hijos de Joan Sebastian

Ciudad de México.- Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, sigue lanzando duras acusaciones en contra de sus hermanos, y luego de asegurar que ya se han repartido parte de la herencia sin contemplarla, ahora ha lanzado una fuerte advertencia para sus consanguíneos.

Durante la entrevista que brindó para el programa Hoy, la joven reafirmó sus declaraciones en redes sociales y destacó: “Conté simplemente mi realidad de que a mí no me han dado ninguna parte de lo que se han repartido: carros, terrenos, joyas, y muchísimas otras cosas; y como yo sí sé y lo tengo claro, porque sí se repartieron eso, digo ‘¡pues oye!, ¿dónde está mi parte?, así tristemente son mis hermanos conmigo, prefieren pagarle un abogado que darme a mí, lo que a mí me pertenece”.

Posteriormente, Juliana manifestó que a ella no le han avisado de las reuniones con abogados para repartir el legado de su padre, y enlistó los bienes que ya se otorgaron, mientras a ella no le han dado nada.

“Como dije, a Julián se le respetó que su casa de toda la vida era de él, y era donde mi papá vivía, a Zarelea le compraron una casa en Las Vegas y en Juliantla, igual se respetó porque es su casa, es lo que le pertenece, a Marcelia una casa en Tabachines como la casa de su mamá y a Deyave la casa al lado de Las Palmas, y a José Manuel le pertenecía Juliantla porque es de su mamá”, detalló.

De la misma manera, la hija de Joan Sebastian aseguró que no tiene relación con los Figueroa, además de confirmar el sonado distanciamiento entre José Manuel y Julián.

“Yo no tengo relación con mis hermanos, no la he tenido en mucho tiempo, y ni la tuve cuando mi papá estaba vivo, nadie se lleva, y por fuentes de la familia y fuentes cercanas, me han dicho que se comen entre ellos para obtener un pedazo. (Sobre José Manuel y Julián) yo nunca he visto que se lleven como hermanos, ni tampoco he escuchado, porque como yo pensé que tenía una buena relación con Julián, él me platicaba sus cosas, y él nunca me dijo ‘yo me llevo bien con José Manuel’, sino siempre fue lo contrario”, contó.

Finalmente, la joven envió una fuerte advertencia para sus hermanos. “Que se preparen por lo que viene, porque ha habido muchas injusticias que yo ya no voy a tolerar por ser buena hermana o por cuidar la imagen de nadie, así como a mi me han arrastrado 5 años, que no pidan que yo no haga lo mismo ahora”.