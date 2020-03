Julián Gil ya es suegro; se casa su hija Nicolle

CIUDAD DE MÉXICO.- Su hija Nicolle Alejandra se casó por el civil hace unos meses, pero para Julián Gil siempre será su bebé.



"Me siento muy contento porque es una gran ilusión para ella que pueda, de alguna manera, llegar al altar y yo lo que tengo que hacer es apoyarla, es mi niña", dijo Gil en entrevista.



La joven es su primogénita y nació cuando él apenas tenía 15 años, producto de su relación con la empresaria Brenda Torres, con quien se casó aún siendo menor de edad y se divorció al cabo de dos años.



Aún así, el nacido en Argentina mantiene buena comunicación con su hija y ya hasta le dio consejos maritales.



"Pues sólo le digo que ame incondicionalmente, transparentemente, que sea muy feliz y es lo que nosotros como padres podemos hacer", expresó.

En mayo, su hija y su ya esposo, el español Íñigo Ariño, celebrarán el enlace religioso.

Gil también es padre de Julián Jr. y de Matías, a quien procreó con la actriz Marjorie de Sousa.



El actor no quiso confirmar si su ex pareja recibe mensualmente 19 mil pesos de manutención, es decir el 20 por ciento de su sueldo.



"El tema lo tengo cerrado totalmente en mi vida, así que ya no hablo de eso. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir.



"Llevo varios meses feliz, en paz, rehaciendo mi vida y estoy muy contento. Si tienen dudas de algo pregúntenle a la mamá del niño (Marjorie)", dijo, tajantemente.



En cuanto a lo laboral, el puertorriqueño comenzará las grabaciones de la tercera temporada de Por Amar Sin Ley, de José Alberto Castro, y ensaya la obra Divorciémonos mi Amor, junto a junto a Sebastián Rulli, Alexis Ayala, José Ron, Sherlyn y Mariana Seoane.