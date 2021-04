Julián Gil teme lo que Marjorie de Sousa pueda decirle a su hijo sobre su ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Gil manifestó su preocupación e impotencia de no poder convivir con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.

“Me encanta que todos ustedes dicen ‘tienes que ser paciente, eso se va a dar’, eso me encanta de ustedes o sea… mientras tienes que ser paciente el tiempo pasa, el niño va a cumplir 5 años ya, y todo ese tiempo se ha perdido, o sea yo estoy cansando de decirlo”. confesó el actor en entrevista para el programa Hoy.

A pesar de tener la esperanza en que algún día su hijo menor lo busque, Gil agregó: “Ok, va a llegar, yo sé que va a llegar, es inevitable, pero todo el tiempo que se perdió, que el niño perdió de estar con su papá, y yo perdí de estar con el niño, eso es lamentable, eso es un crimen, eso es violencia”.

De la misma manera, el artista de 50 años se dijo temeroso al pensar en lo que su ex le pueda decir a su hijo Matías sobre su ausencia en todos estos años. “Dudo que ella le diga ‘papi te busca, papi ha tratado de buscarte, lo que pasa es que los abogados no quieren que tú lo vengas a buscar’, esa no es la historia… ¿cuál es la historia que tú crees que debe estar diciéndole?, que papá lo abandonó, que papá no quiere saber de él, entonces eso es lamentable”.

Para finalizar, Julián subrayó que Marjorie les ha visto la cara a todos. “Se ha estado burlando de mí, se ha estado burlando del niño y se ha estado burlando de todos ustedes… cuando tu le preguntas una cosa y te contesta otra ¿qué es?, yo me paro, llevo 5 años parándome y siempre con la frente en alto, y siempre diciendo la verdad y siempre diciendo lo mismo”.