¡Julián Gil se rapó!

Julián Gil tomó una decisión radical durante su viaje por España, y antes de iniciar el espiritual ‘Camino de Santiago’, en Santiago de Compostela, se rapó.

Durante su llegada a Madrid, el actor argentino aprovechó para visitar un salón de belleza donde él mismo comenzó a cortarse el cabello y luego un peluquero lo ayudó a terminar con la labor.

En las imágenes que Julián compartió con sus seguidores de redes sociales, explicó: “En tren camino a nuestra primera etapa y pelado no he parado de reflexionar y darme cuenta que “Lo importante no es llegar, sino peregrinar”, “Lo importante no es llevar, sino desprenderse de sentimientos y cosas materiales”. Ser libre, ser TÚ. Empecé por el pelo... No sé si logre en este viaje convertirme en un peregrino más del camino de Santiago no lo sé, pero intentaré caminar siendo feliz con mi propio ser ️.”.

Aunque Gil ha vivido algunos años enfrascado en una batalla legal contra Marjorie de Sousa por la manutención y visitas de su hijo Matías Gregorio, tema que sigue tratándose en un juzgado mexicano, quizás este viaje pueda ayudar a que el argentino y la venezolana lleguen a un acuerdo por el bien del hijo que procrearon en común.