Julián Gil se deshace en halagos para Marjorie de Sousa

Julián Gil se sinceró con los reporteros que lo acompañaron en la rueda de prensa de la presentación de la obra ¿Y si me caso?, proyecto que protagoniza, y contrario a otras ocasiones en que arremetía contra Marjorie de Sousa, ahora se deshizo en halagos hacia la madre del menor de sus hijos.

Al cuestionarle sobre si se arrepiente de su romance con la actriz venezolana, el argentino dijo: “Arrepentirme no, porque si te puedo asegurar que cosas que viví con ella, a pesar de lo que todo el mundo conoce que nos pasó, fue una relación muy bonita, ustedes la pudieron vivir en redes sociales, era una relación divertida, Marjorie pues digan lo que quieran es una mujer con la que logramos cosas como pareja muy bonitas, y yo me quedo con eso”.

Al preguntarle sobre si ha visto a su hijo Matías Gregorio, el artista explicó: “Estamos en agosto, ahora se cumple un año de la última vez que estuve en la convivencia con Mati”, y al preguntarle si extraña a su hijo, Gil declaró: “no, suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro, lamentablemente no lo extraño”.

Finalmente, Julián aseguró que más allá de todo lo que ha vivido, no descarta volver a enamorarse, casarse y formar una familia y sobre todo que al final del proceso legal que enfrenta contra De Sousa finalice en los mejores términos para los tres.