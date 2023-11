Julián Gil reaparece públicamente tras ser operado de cáncer de piel

Ciudad de México.- Julian Gil se dejó ver con su prometida Valeria Marín a menos de un día de haber sido operado para extirparle un tumor cancerígeno.

El actor tuvo que someterse a una cirugía por su enfermedad en el pecho que inició en el 2021 y de la cual salió en buen estado.

Hoy estuve todo el día en la cama, yo tenía este compromiso, así que estamos aquí disfrutando del tenis, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, de buen ánimo, de alguna manera hay que seguir adelante, como siempre es un gran susto, y gracias a Dios ayer tuvimos la operación, pero puedo venir y disfrutar en este caso del tenis con Val, la vida tiene que continuar, así que aquí estamos”

Explicó Gil a la prensa.

Al pendiente

Posteriormente, Julián reflexionó sobre su padecimiento y confesó que deberá estar al pendiente de esta enfermedad durante el resto de su existencia.

“En mi caso, como abusé muchísimo del sol por tanto su tantos años, el hecho de que no tome sol ahora no es la cura, lo que pasa es que tengo que estar revisándome cada cuatro, cinco o seis meses, que no me vuelva a salir, porque estoy pagando las consecuencias del abuso que tuve al sol y del no cuidarme la piel por tantos años”, declaró.

Finalmente, Julián Gil tomó esta situación de la mejor manera posible y agradeció que no tenga que haberse sometido a quimioterapias para afrontar este padecimiento.

“Con la extracción de un huecote así gigante, pero eso es mucho mejor que tenerlo, así que seguir cuidándonos, seguir atentos a la prevención y positivo”, expuso al respecto.