Julián Gil quiere ver a su hijo y se lo pide a Marjorie Souza

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Gil se ha destacado en la televisión por su talento y carisma, pero también por haber formado una de las relaciones más polémicas con Marjorie de Souza, que ha dado mucho de que hablar desde su separación, han tenido una batalla legal por obtener la custodia de su hijo, que actualmente no puede verlo.

A pesar de que el actor sigue sin poder ver a su hijo, le ha hecho saber a la venezolana que le de la oportunidad de estar y convivir con su hijo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Hace unos días tuvo varias entrevista con la prensa, donde Julián dio a conocer que la situación legal ya se resolvió y que no hay más argumentos legales, para que la actriz no le deje ver a su hijo, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje.

El actor le pidió públicamente a Marjorie que se comunique con él para poder entablar una conversación sobre su hijo y que realmente lo consideraba por él menor, porque es a quien le hace falta un padre.

Ella dijo que ella iba a hacer lo que sea para separarme y para yo no estar en la vida del niño, y pues lo ha logrado y lo seguirá logrando. Es una cuestión que le va a tocar a Mati decir ‘quiero ver a papá’, y que él tenga el poder de poder hacerlo él. Mientras él no pueda, eso no va a pasar, o en su momento va a pasar, cuando él tenga 18 años”, dijo el actor.