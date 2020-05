Julián Gil organiza carrera virtual para celebrar su cumpleaños

Julián Gil prepara para el día de su cumpleaños un reto para todos aquellos que se quieran unir: una carrera virtual.

En su cuenta en Instagram, invitó para el próximo 13 de junio, corriendo o caminando 50 K o en tal caso lo que la persona pueda hacer.

Para esta actividad organizó incluso en registro virtual con solo mandarle un mensaje interno en su cuenta.

Destacó que será completamente gratis y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Hoy también publicó un video que ya empezó con los primeros 3 kilómetros de los 50k.

"Arrancamos. Hoy corrí mis primeros 3K De mis 50K suena poco para muchos pero para mi es un montón. Yo no corro y además tengo mi rodilla muy mal, pero el cariño y apoyo de ustedes me motiva a no dejar de cumplir mi meta La tuya cuantos kilómetros son? Los LEO.Corre o camínalo"

Sus fanáticos no dudaron en expresarle las felicitaciones por adelantado. "Que dios te bendiga y te colme de muchísima salud", "Dios te acompañe y ayude a superarlo", "Muchacho guapito vale felices 50", "Felicidades viejon te ves muy conservado que los cumplas felices".