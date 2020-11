Julián Gil luce muy enamorado en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Julian Gil aunque no ha pasado buenos momentos, en los últimos meses se le ha visto muy enamorado de su actual pareja Valeria Marín, quien le dedicó un mensaje de amor por medio de sus redes sociales, algo que conmovió a la artista y decidió compartirlo con todos sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el actor reposteo la publicación de su pareja, en la que se les puede ver vestidos de catrinas por el día de muertos, mientras se comparten un beso, escena que logró enamorar a sus 3 millones de seguidores.

Le vida me ha enseñado ha disfrutar del momento, del presente. La muerte me recuerda que ella es lo único garantizado que tenemos como seres vivientes, el mañana no es seguro. Así que vivan y disfruten de la familia, del amor, del trabajo, de todo y lo más importante vivan su vida y no la de los demás... que la tuya sea suficiente para que no te andes metiendo en la de los demás yo digo... jajaja

Recordando a toda mi gente que están más vivos que nunca en mi corazón, sabiendo que están ahí en cada paso que doy... sobre todo tú gorda, lo que me dirías con esta foto" escribió la periodista.