Julián Gil llegó a pensar que moriría sin ver a su hijo Matías

Ciudad de México.- Julián Gil reveló que durante su contagio de Covid-19 llegó a pensar en la muerte, escenario que lo hizo desear en llegar a tener una relación más cercana con su hijo Matías, producto de su relación con Marjorie de Sousa.

Durante su encuentro con la prensa, Gil aseguró que el inicio de su contagio de coronavirus fue tan fuerte, que pensó en que no sobreviviría a la enfermedad.

“Te soy sincero, sí, el primer día a mí me dio todo, me dio fiebre, la oxigenación la tenía en 60 y pico”, contó el artista a la prensa que lo esperaba a las afueras de Televisa San Ángel.

Al preguntarle sobre si pudo enviarle un mensaje en ese momento al pequeño, Julián replicó: “esa relación está totalmente fracturada…”.

Inmediatamente después, el actor confesó que tuvo miedo de perder la vida sin poder despedirse del niño. “Sí yo me hubiese muerto, ¡gracias a Dios no pasó!, pero si yo me hubiese muerto, para él hubiese sido bonito saber que en su momento… pero así de fracturada está la relación que yo no existo”.

Finalmente, el actor manifestó que decidió ya no pelearle la patria potestad de su hijo a Marjorie porque no quería pasar más tiempo sin ver al niño debido a los impedimentos que ponían los procesos legales, por lo que ahora solo espera a que la actriz un día lo llame o que su hijo cuando crezca lo busque.

“Matías yo sé que en su momento lo va a ver, o sea, Mati hoy tiene 4 años, el día que tu tengas un poco más de conciencia sabes que era cuestión de una llamada”, destacó.