Julián Gil dio positivo a Covid-19 y no pudo hospitalizarse por falta de camas

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2021 no comenzó de la mejor manera para Julián Gil, pues al parecer recibió el año nuevo contagiado de Covid-19.

El actor publicó a través de un video de Instagram su sorpresa por haberse contagiado del coronavirus, a pesar de las estrictas medidas y cuidados que siguió durante todo el año.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el covid”, dijo Julián.

Aunque dice no saber dónde se contagió, descartó que fuera en los foros de Televisa, donde forma parte del elenco de la nueva telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” de Juan Osorio.

“No sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié… justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces descartado que fue la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, contó.

El ex de Marjorie de Sousa dice que tras cinco días comienza a tener mejora, aunque la ha pasado bastante mal con los síntomas y además, la angustia que le genera esta enfermedad.

“Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, explicó.

Uno de los momentos más difíciles fue cuando quiso hospitalizarse en la Ciudad de México, sin embargo, aunque fue trasladado en ambulancias, no encontró lugar con camas disponibles, por lo que Juan Osorio le prestó su equipo médico para tratarse en casa.

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal trate de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico”, detalló.