Julián Gil confirma su romance con Valeria Marín

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Julián Gil confirmó su romance con la conductora Valeria Marín luego de varios meses de especulación sobre su posible relación sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, el histrión argentino gritó a los cuatro vientos el amor que siente por la periodista mexicana y junto a una fotografía donde aparecen juntos en la alberca, expresó: “Gracias por estos seis meses de paz”.

Por su parte, la ex conductora de Fox Sports también compartió la feliz noticia:

La confirmación de este romance llega semanas después de que Julián Gil denunciara públicamente que su ex Marjorie de Sousa intenta quitarle la patria potestad del hijo que procrearon en común, hecho que nuevamente encendió las alarmas de un enfrentamiento legal de la famosa ex pareja, aunque hasta este momento De Sousa no ha brindado una declaración directa al respecto.

Así que mientras Julián y Marjorie continúan con su pleito en los juzgados por la custodia y manutención de Matías, ahora Gil da a conocer que enfrentará esta batalla acompañado de su nuevo amor.