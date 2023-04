Julián Figueroa tenía un tatuaje en honor a Joan Sebastian, pero a Maribel Guardia no le agradaba

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

El joven cantante y compositor tenía tan solo 27 años de edad, y fue hallado sin vida en su departamento en la Ciudad de México. No presentaba signos de violencia; según las pericias de los médicos forenses, sufrió un infarto.

Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015 de cáncer de huesos. Un año después, Julián Figueroa decidió homenajear a su progenitor con un vistoso tatuaje en su antebrazo.

Sin embargo, este homenaje no fue aprobado por su madre Maribel Guardia. La actriz tenía una excelente relación con Joan Sebastián y después de su separación forjaron una sólida amistad, pero los tatuajes no eran de su agrado.

El tatuaje de Julián Figueroa era de un tamaño considerable y en la técnica se utilizaron vistosos colores.

"Me lo hice en honor a mi papá, es fe, amor y suerte, es el fierro de su ganadería, y aparte es un lema de su vida: la cruz, el corazón y la herradura", explicó Julián Figueroa hace unos años en una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca .

Cuando Julián Figueroa comentó cómo reaccionaron sus familiares ante el tatuaje lo que más llamó la atención fue la actitud que tomó su madre Maribel Guardia.

"Casi me deshereda. Dice que está muy bonito pero que está muy grande, pos too late. Aparte, si traigo las enseñanzas de mi padre en el alma por qué no traerlas también en la piel", explicó el fallecido artista.