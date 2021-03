Julián Figueroa confirma distanciamiento con su hermana Juliana

Ciudad de México.- Julián Figueroa, uno de los ocho hijos de Joan Sebastian, confirmó que desde hace un tiempo se encuentra distanciado de su hermana Juliana, quien hace dos meses reclamó públicamente parte de la herencia que dejó el llamado “El Rey del Jaripeo”.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, el cantante confirmó que en este momento no tiene contacto con Juliana desde que ésta externó su descontento con los Figueroa.

“Eliminó a toda mi familia, bloqueó a toda (mi familia) y a mi me dejó de seguir, y se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos, cuando ella venía se quedaba conmigo y así”, dijo Julián a los reporteros.

Al escuchar las preguntas sobre las declaraciones de Juliana, quien dijo que a ella no le habían dado nada mientras los demás hermanos ya tenían algunos bienes en sus manos, el también hijo de Maribel Guardia replicó:

“Es que a nadie nos ha tocado nada, las casas que yo tengo, que son Las Palmas y un Rancho en Veracruz, me los dejó mi papá en vida, o sea, mi papá me los dejó muchos años antes de morir. Ella tiene propiedades en Estados Unidos que se las heredó en vida, como me las heredaron en mí, entonces es lo mismo, y no es parte de la herencia, ya en su momento nos tocará la parte de la herencia tanto a ella como a mí, y como a todos”.

Por último, Julián hizo a un lado estas diferencias y aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje a su hermana. “Es una niña que tiene un lugar muy especial en mi corazón, nunca hay buenos ni malos, siempre hay dos versiones, y la gente tiene cada quién sus motivos, y ojalá que algún día podamos entender que tenemos posturas diferentes en la vida y aún así querernos, como yo la quiero y yo sé que ella a mí me quiere”.