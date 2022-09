Jueza advierte sobre como se integrará el jurado en caso de Pablo Lyle.

Ciudad de México.- La jueza que llevará el caso del acusado actor Pablo Lyle lanzó una advertencia sobre quienes asistirán a la audiencia, el famoso presenta cargos por un supuesto homicidio involuntario tras una pelea en 2019.

Con este antecedente, la jueza del caso, Marisa Tinkler Mendez, habló con las personas que se encargarían de seleccionar al jurado, proceso para el cual acudieron 100 personas, mismas que serían evaluadas en dos grupos de 50.

Quiero que todos entiendan que será muy desgastante, elegir a un jurado es un proceso sumamente desgastante, no es glamuroso, puede ser incluso hasta aburrido, pero debemos tomarnos el tiempo para seleccionar al grupo de individuos que creemos serán juntos e imparciales y capaces de juzgar las evidencias, y que prometerán con cumplir la ley”

explicó Tinkler Mendez según las imágenes transmitidas en el programa Ventaneando.

Tiempo posible de veredicto final

De la misma manera, la jueza dejó entrever el tiempo que probablemente pueda transcurrir para tener un veredicto en este proceso legal.

“Les leeré la lista de los nombres de los testigos potenciales en el caso, la lista es larga y no quiero que se asusten, eso no significa que este será un juicio que dure varias semanas. Considero que una vez que tengamos seleccionado al jurado, el juicio podría durar hasta 5 días hábiles, y ese es mi mejor estimado”, detalló.

Posteriormente, Marisa Tinkler Mendez advirtió a las personas que serían seleccionadas sobre las consecuencias que pueden tener al acudir a la corte con información del caso.

“Es importante que los jurados tomen las decisiones con base solamente en la evidencia, y la evidencia se mostrará en la sala de audiencia, no en el exterior. Mientras estén aquí no podrán realizar ningún tipo de investigación, buscar en Google, todo eso no es evidencia, eviten la tentación de obtener información, o de investigar, porque de lo contrario estarán violando una orden judicial y ese será otro problema. Nadie puede venir con ideas preconcebidas, porque si es así debemos estar seguros que las van a dejar afuera”, manifestó.

Dos movimientos de expediente

Por otra parte, en la emisión de espectáculos de TV Azteca se informó que durante el inicio del juicio se registraron 2 movimientos en el expediente que pudieran ser decisivos en el juzgamiento.

El primero de ellos es que la defensa del actor solicitó la cancelación del testimonio del médico forense que le practicó la autopsia al cubano.

“El 12 de septiembre existió una moción de parte de la fiscalía de Pablo Lyle para prohibir el testimonio de la persona médica encargada de hacerle la autopsia a Juan Ricardo Hernández. Cuando un abogado ingresa una moción de este tipo es porque hay algún tipo de error o falta de seguir los procedimientos al pie de la letra”, informó la abogada Sandra Hoyos.