Juan de Dios Pantoja es hospitalizado tras pelear con el acosador de Kim Loaiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan de Dios Pantoja fue llevado al hospital luego de agarrarse a golpes con un hombre que acosaba a su esposa Kimberly Loaiza y a su prima Mont Pantoja.

Fue el propio agresor, quien responde en redes al apodo “El acosador de los TikTokers”, quien dio a conocer la golpiza que recibió por parte del DJ.

En un video, mostró los golpes de su rostro y, lejos de enojarse con Juan de Dios, aceptó que se merecía la paliza.

No voy a llorar, porque como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, y él muy bien por defender a su familia y no voy a chillar. No los voy a engañar”, confesó.

En el canal de Youtube “Vaya Vaya”, Gerardo Escareño habló de este usuario, quien es conocido por tomarse fotos con influencers y confesar su amor por ellas.

Y no se quedaba ahí, pues advertía que, de verlas de nuevo, prometía hacerles cosas que podrían considerarse acoso sexual como besarlas, agarrarles de la cintura, tocarlas, y más.

A pesar de que TikTok ha cerrado varias cuentas, él no deja de hacerse más y continúa con su ciclo de acoso y abuso a las chicas que se han hecho famosas en dicha red social, como Mont Pantoja, prima de Juan de Dios Pantoja, a quien lleva molestando desde hace un tiempo.

Por si fuera poco, aseguró que también contra su esposa Kimberly Loaiza y la pequeña hija de ambos, Kima, de tan solo tres años de edad.

Por este motivo, Juan de Dios, en compañía de unos amigos, fueron a encarar al sujeto para golpearlo, resultando con dos dedos fracturados.

“Pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar, a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos”, expresó Pantoja.

Juan de Dios Pantoja tiene pelea con un TikToker que ya desde hace tiempo ha estado acosando a su prima Mont Pantoja y a la mismísima Kimberly Loaiza entre otras Tiktokers.



Decidió tomar venganza por mano propia y después de esta pelea, terminó con 2 dedos quebrados. pic.twitter.com/frrN74zThy — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 25, 2021

El acosador apareció en redes para presumir sus heridas a manos de Pantoja, y hasta detalló que la mano con la que el DJ está vendado no es con la que lo golpeó.

"No los voy a engañar. Sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes. No es fake. No es como lo del Rey Grupero. La mano con la que está enyesado Juan de Dios no es con la que me pegó es con la otra, pero de todas maneras sí fue real. Ahí está”, señaló.

Aquí las declaraciones de la otra persona.



"EL ACOSADOR DE TIKTOK"



Menciona que la mano de la cual Juan De Dios Pantoja está vendado no es con la que le pegó ���� https://t.co/k0tmvM2tMy pic.twitter.com/pwChhrAmqQ — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 25, 2021

En redes sociales los internautas ya están denunciando al acosador de TIkTok para que sea dado de baja de forma permanente en redes sociales.