Juan Solo quiere guardar su historia en la música

Desde hace un año, que el cantante Juan Solo se convirtió en papá, su música tiene un nuevo sentido, el mexicano ha decidido documentar en sus letras más que nunca su sentir, sus vivencias y sus intereses, con la intención de que en el futuro, la pequeña Emma pueda encontrar en cada una de sus canciones un retrato de la personalidad de sus padre en distintas etapas.

"Estoy tratando de dejar para Emma testimonios de quien fui, que cuando crezca, si así lo decide, ponga play a la canción y sepa quién fui en ese año y qué cosas me parecían importantes", aseguró Juan Solo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante su carrera musical el cantautor ha dedicado la mayoría de sus temas al amor y al desamor, con baladas pop que se han posicionado incluso en la pantalla grande, con películas como "Por mis bigotes", "Nikté" y "La leyenda de Nahuala".

Esta pandemia, además de explorar su nueva faceta como papá, escribió las canciones que formarán parte de su nuevo disco, entre las que se incluye "Que nos alcance", que interpreta a dueto con la puertorriqueña Raquel Sofía y representa un escape ante el estrés del confinamiento.

"La llene de referencias de mi vida que me parecen detalles tontos, pero me hacen la existencia más feliz como andar descalzo, tomarme un cafecito a una cervecita a la orilla del mar y cuando la rola estaba produciéndose sentíamos que faltaba la esencia de alguien que pudiera transportarnos a la playa y ahí fue cuando pensé en Raquel", contó.

El video musical fue grabado en la playa "El cuyo" de Yucatán. Los siguientes sencillos que lanzará serán una balada, pero también una canción con ritmo de cumbia. Recientemente estrenó un tema con el exponente de cumbia electrónica, ‘Raymix’ y es que Juan Solo asegura que no le teme a mezclar géneros.

"La música se trata de divertirse y explorar, yo me aburriría mucho si sólo hiciera baladas, claro que me encantan las baladas para ciertos momentos del show, pero también me encanta el funk y el reggae y si soy todas esas cosas, quiero serlo y no quedarme sentado en un solo género".

El 28 de noviembre realizará una segunda edición de los pequeños eventos a los que ha nombrado "Petit Comité", un espectáculo híbrido en el que toca de forma íntima a voz y piano y que reúne a pocas personas para garantizar la seguridad de todos.