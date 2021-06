Juan Soler se declara en contra de la vacuna anticovid

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soler se une a la lista de celebridades como Paty Navidad y María Conchita Alonso que están en contra de la vacuna que combate las complicaciones de contagio de Covid-19.

A pesar de que el actor no quiso entrar en polémica por su decisión de no ser vacunado, durante la entrevista que brindó al programa Hoy dejó entrever los motivos de su renuencia a esta medida sanitaria.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mier$% la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo… entonces ¿para qué (seguir explicando)?”, manifestó el argentino.

Por otra parte, Juan confesó su desesperación por no poder viajar a Argentina y conocer a su nieta Alfonsina, a poco más de 3 meses de su nacimiento.

“El gobierno de Argentina que es una porquería, que es un problema enorme entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo, hay una sola aerolínea que […] es un desastre, entonces no pude conocer a mi nieta todavía”, declaró.