Juan Soler responde a Maky que él tampoco regresaría con ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soler y Maky siguen dando muestras claras de que no desean volver a estar juntos como pareja, y luego de que la actriz declarara que no regresaría con su ex esposo porque ahora lo ve como un amigo, el actor respondió.

Durante la entrevista que concedió para el programa Hoy, el histrión argentino dijo estar totalmente de acuerdo con la madre de sus hijas.

Mi relación con Maky es extraordinaria, la quiero muchísimo y tenemos una gran relación, nos la pasamos juntos, no revueltos, juntos, son dos cosas diferentes, pero no, tengo una relación con ella y sí, yo tampoco regresaría”, explicó Soler.

Por último, el artista destacó las cualidades de su ex pareja, y manifestó su deseo de seguir contando con ella en su vida a pesar de su ruptura sentimental.

“Me parece una gran persona, un gran ser humano y así quiero seguir conservando su imagen y mi relación con ella, hoy estamos empezando a transitar a una fase de una gran y entrañable amistad que va a durar para toda la vida”, remató.