Juan Soler regresa a la soltería

Ciudad de México.- El actor Juan Soler confirmó que ha regresado a la soltería, después de que en el 2021 anunciara que se había enamorado nuevamente tras su ruptura con Maky.

Aunque el artista presentó públicamente a María José Barbaglia en septiembre, esta vez expresó que no tiene pareja sentimental.

En el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado preguntó:

¿han prometido llamar a alguien que te gusta, y no lo han hecho?”, a lo que Lisset comentó: “no… pero ahorita que el muñequito ya está soltero…”

Cambiándolo de lugar para que él pudiera contestar a la interrogante.

Solteros

Acto seguido, Mónica Noguera agregó: “Es que tenemos ya a los dos solteros del programa”, refiriéndose también a Jean Duverger, y añadió con una gran sonrisa: “Juanito ya terminó y no tuvo… novias”.

Posteriormente, y sin referirse al motivo de su rompimiento con María José Barbaglia, Juan explicó: “fíjate que sí, conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima, bajamos nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle”.

Tras aclarar que en ese momento estaba soltero ante la broma de uno de sus compañeros, Juan Soler no descartó que ahora pueda empezar a aplicar esta acción con otras mujeres. “Eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya”, culminó.