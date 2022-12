Juan Soler habla por primera vez de su relación con Paulina Mercado

Ciudad de México.- Juan Soler y Paulina Mercado iniciaron un noviazgo tras terminar cada uno con su respectiva pareja.

La pareja decidió darse una oportunidad en el amor y fueron captados juntos en un supermercado de la Ciudad de México.

De acuerdo con una publicación, una persona que trabaja junto a los presentadores en el matutino de Imagen Televisión lo confirmó.

Ya llevan un tiempo saliendo

“Juan y Paulina llevan un tiempo saliendo y […] ¡ya son novios! Los dos terminaron esas relaciones hace como dos meses. Quien terminó primero con su relación fue Paulina, comentó que se había perdido la magia entre ella y ‘el guapo’ (como le decía a su expareja), y que decidieron terminar. Y Juan lo hizo público hace unas semanas, pero según yo, también terminó hace ya un tiempito (con María José Barbaglia)”.

Sobre cómo surgió el flechazo entre el actor de 56 años y la presentadora de 50, la persona contó: “Siempre se han llevado muy bien, pero al verse diario y convivir dentro y fuera del programa se agarraron cariño y se fueron dando cuenta de que podrían ser algo más que compañeros de trabajo. Además, cuando Paulina dijo que había terminado con ‘el guapo’, Juan entró como el amigo confidente y consejero, y eso provocó que se vieran con otros ojos”.

Y agregó: “Llevan saliendo como un mes o mes y medio. La verdad es que su romance era un secreto a voces, porque aunque trataron de ser discretos, sus compañeros se dieron cuenta y hasta les hacían bromas, y ellos se sonrojaban. Es que Juan es todo un caballero y la trata como una reina, se preocupa por ella, le trae el café, le acerca la silla, le da el brazo para caminar. En el foro se dan que el besito robado, que el mensajito, se echan miradas picaronas y se la pasan haciéndose cariñitos. Están como adolescentes enamorados”.

No habían decidido hablar por una razón

No obstante, los famosos habían decidido no hablar abiertamente de su relación sentimental por una razón. “No quieren decir mucho porque van a ver si progresa, pero sí están muy contentos”, explicó la persona.

Fotos: Agencia México

Finalmente, sobre la convivencia que tienen los artistas con los hijos de ambos, la fuente dijo: “Tanto no sé; lo que sí sé es que aún Paulina no convive como tal con las hijas de él, y los hijos de ella ya están grandes y no se meten tanto en esas cuestiones de amor de su mamá”.

Pero al verse revelada la noticia sobre su nueva relación, Juan decidió hablar del tema esta mañana en el programa Sale el Sol, donde con una gran sonrisa explicó: “Sí hay algo… somos galanes, creo que sí era importante darnos una oportunidad… no recuerdo mucho los tiempos de los que habla la revista, porque no están marcados los tiempos correctos, pero sí, estamos saliendo”, concluyó.