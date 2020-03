¿Juan Soler estaría en la búsqueda de una nueva pareja?

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soler aclara rumores si está en la búsqueda de un nuevo amor y si internet es una alternativa para él.

En una entrevista para el programa “Hoy” dijo que no anda en esos planes y es un “aburrido, soy una gallina a mi me apagan la luz y me acuesto a dormir, a las seis de la mañana voy al gimnasio, estoy dedicado a la lectura”.

Destacó que con su expareja Maki tiene una relación sana y todavía están viviendo en el mismo departamento mientras les entregan otro. “La relación es muy cordial amable, nos turnamos para llevar las chicas al colegio”.

Sobre las grabaciones de su nuevo proyecto con Itatí Cantoral se encuentra en expectativa y sigue trabajando en el personaje.