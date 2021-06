Juan Soler anuncia que pronto presentará públicamente a su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soler sigue disfrutando de su nuevo romance, y tal es la felicidad que vive en este momento, que no descarta presentar a su novia ante los medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre su vida amorosa, el actor argentino dijo sonriente: “También estoy muy enamorado, ya la van a conocer muy pronto si Dios quiere, ya muy pronto la van a conocer”.

Sin embargo, Soler puntualizó que, a pesar de presentarla públicamente, no dará mucha información de su vida amorosa por una razón.

“No abiertamente porque ella no es del medio, tiene otra forma de vida, entonces me gustaría respetársela, pero cuando me agarren ya me agarrarán y ahí ya blanquearemos todo, pero sí estoy muy enamorado”, explicó en entrevista para el programa Sale el Sol.

¡#JuanSoler ya se convirtió en abuelo, pero aún no ha podido conocer a su nieta! ¿Cuál es el motivo? El actor lo revela con #PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/baokIg1g9P — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 22, 2021

Finalmente, Juan confesó que sigue manteniendo una excelente relación con su ex esposa Maki e hijas.

“Muy bien, increíble, siempre voy a comer con ella y con las nenas, voy mucho al departamento para ver a mis niñas, comemos juntos, muy bien”.