Juan Rivera sale embarrado por Chiquis y Lorenzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Rivera nunca esperó que un evento de caridad terminaría en un pleito con las hijas de Jenni Rivera, y todo por el conflicto matrimonial que atraviesa Chiquis con Lorenzo Méndez.

Todo empezó cuando Juan, junto a su hermana Rosie Rivera, estaban preparándose para asistir a una colecta de juguetes para los niños de Pico Rivera, Los Ángeles, con motivo del Día de Reyes.

Lo que ninguno sabía es que al mismo evento también estaba de invitado Lorenzo Méndez, quien actualmente está divorciándose de la hija de Jenni Rivera tras un año de matrimonio.

Esto habría provocado el enojo de Jenicka, hermana de Chiquis, quien explotó contra sus tíos por tal situación.

La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”, publicó Jenicka en sus historias de Instagram.

Y Chiquis agradeció que su hermana la haya defendido con un extenso mensaje en sus redes sociales.

“Te admiro. No dejes que nadie, especialmente gente tóxica que no conoce tu corazón, tus intenciones y las circunstancias como son, cuestionen quién eres y a lo que has venido a este mundo”, expresó Chiquis.

Debido a esto, Lorenzo Méndez decidió cancelar su participación en el evento sin dar explicaciones de lo ocurrido.

Disculpas familia mañana no estaré asistiendo. En otra ocasión nos saludamos �������� — Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) January 6, 2021

Por otro lado, Juan se defendió en “Ventaneando” argumentando que no sabían que Lorenzo estaba invitado al evento hasta que todo el conflicto ocurrió.

“De ésta sí puedo decir tranquilamente: ‘no hice absolutamente nada’. No sabía de Lorenzo, no le pedí que no fuera, no lo invité, no sabía que iba asistir. Ahí alguien cometió un error y me dejaron un poquito embarrado. Puedo decidir no trabajar si sé que alguien va a estar ahí, pero yo ya tenía el compromiso y no me gusta fallar”, lamentó.

“Le mandé mensaje a Jenicka y le mandé todas las conversaciones tal cual y fue cuando ella me pidió una disculpa”, señaló.

Al final, Jenicka borró sus publicaciones y declaró en Instagram que todo se trató de un malentendido que ya resolvieron.