Juan Rivera revela porqué publicó el número de el 'Gordo de Molina'

LOS ÁNGELES, California.- Chiquis Rivera se casó el pasado sábado 29 de junio en los Ángeles California y, aunque se trató de restringir a la prensa, no lograron evitar que se presentaran en la celebración de la boda.

A quien le molestó al grado de dar el teléfono del reportero Raúl Molina, fue Juan Rivera, quien utilizó sus redes sociales para que el conductor pudiera tener ‘más exclusivas’’.

‘‘Gracias @rauldemolina por tantos años de “periodismo”!!! Por muchos años no entendí que “solo estás haciendo tu trabajo” y en vez de estar enojados mejor trabajamos “JUNTOS” Quiero ser parte de tu equipo y como no soy lo suficiente “profesional” para estar frente a tus camaras, mejor comparto tu número personal para que “tu publico” se pueda comunicar contigo y preguntarte personalmente. Por el momento solo será el suyo, pero también está disponible el de @liliestefan y #mariela la productora por si se les ofrece mi apoyo!!! “EXCLUSIVA” desde la #BODADECHIQUIS !!! Amigos de IG les encargo no sean egoístas y me ayuden a apoyar al Gordo de Molina con esta información. COMPARTAN EN TODAS SUS REDES #RespetenlaFamilia #ojoxojo#dientexdiente #BESITOS’’.

En una entrevista en exclusiva para Chisme No Like, Juan Rivera expresó su enojo y el motivo de su acto.

‘‘Lo que a mi me molestó no es que hayan, no que cubran la boda, lo que a mi me ardió es que en televisión abierta en un canal abierto hayan puesto la invitación de mi sobrina… se supo la hora, el día, el domicilio, el nombre de la iglesia, aspectos de la iglesia’’.

‘‘El sábado llego a la iglesia y me dio coraje de ver todo el desfile de gente, eso está mal, no porque no estemos agradecidos con el público, pero porque mi sobrina no pudo vivir las cosas como ella quería’’.

El cantante incluso comentó que los medios habían dañado el vehículo en el que se transportó Chiquis a la boda, por lo que la agencia le cobró los daños.

‘‘Ustedes no saben y no van a reportar, a mi sobrina le acaban de mandar un bill de daños que le hicieron los medios al carro, pero los medios no hacen nada mal porque están haciendo su trabajo’’.

Además, se dijo que, durante la boda, un personal de seguridad había empujado, golpeado y escupido a un camarógrafo, por lo que decidió aclarar dicho hecho.

‘‘De repente veo dos patrullas pasar, cuando vi la primera dije: ah pues.., cuando vi la segunda dije: no, ya hay bronca, me le pegue y dije: ¿Qué pasó? Y según a lo que yo sé, un seguridad había lastimado a un reportero’’.

‘‘El seguridad creo que a lo que yo sé, no sé, el camarógrafo le pegó al seguridad, el nunca dijo que fue agredido intencionalmente, a lo que yo sé la cámara le pegó al seguridad en la frente, en la cabeza y el empujó al camarógrafo’’.

Por si fuera poco, el hermano de Jenni rivera enseñó un video en el que claramente se ve que no lo tumban; es él quien se tira al piso.

En cuanto a su publicación del número de Raúl Molina, aseguró que no piensa bajarlo de las redes sociales.

‘‘Ahí sigue y ahí va a seguir, yo le estoy haciendo un servicio al señor Raúl de Molina, lo estoy apoyando con sus exclusivas y espero me lo agradezca’’.