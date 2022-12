Juan Rivera revela la razón por la que decidió entrar en 'La Casa de los Famosos 3'

HERMOSILLO, Sonora.- En esta última semana se dio a conocer que Juan Rivera sería un participante más de 'La Casa de los Famosos' por ello, decidió hablar sobre la razón por la que decidió entrar a la famosa casa.

A través de una transmisión en vivo, Juan Rivera señaló que estar en el concurso es una “oportunidad perfecta” para que las personas, principalmente quienes los critican constantemente, puedan conocer quién es realmente.

“Se me hace una oportunidad perfecta. Para toda la gente que me critica sin conocerme, que son muy pocos, me vea, día a día, interactuar con gente”, expresó.

También indicó que quiere que la gente vea quien es realmente Juan.

Para terminar confesó que buscará "limpiar" su nombre y aprovechar la gran audiencia que tiene el famoso programa.

“Es una de las plataformas más grandes que puede haber y la utilizaré para limpiar mi nombre de la mejor manera posible. No porque me interese lo que la gente diga, sino porque la gente que más quiero permitió que se me viera de una manera que no es y eso no es chido”, terminó.

