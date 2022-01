Juan Rivera responde a las acusaciones de Lupillo sobre robos a las empresas de Jenni Rivera

ESTADOS UNIDOS.- En medio de la polémica que atraviesa la familia Rivera, Juan Rivera dicidió defenderse de las acusaciones de sus parientes, particularmente de su hermano Lupillo, luego de que este asegurara que tanto él como otros miembros de la familia recibían dinero de las empresas de Jenni Rivera sin trabajar en ellas. Juan convocó a una conferencia de prensa donde habló al respecto, defendiéndose de estas acusaciones.

"Hay tres cosas que quiero tocar hoy, es sobre JR como empresa, Chiquis y mis sobrinos y Lupe, mi hermano. Mi hija Divina, hoy voló precisamente para esto y se regresa hoy, otra vez", inició Juan Rivera. El primer punto que tocó fueron las recientes declaraciones de Lupillo.

“Desafortunadamente, mi hermano Lupe y yo ya tenemos unos 8 meses, desde abril, agarrados. Mucha gente cree que el problema con mi hermano empezó cuando dejamos de trabajar, no. Dejamos de trabajar con el afán de poder tener una relación, yo le dije a mi hermano: ‘prefiero perder un artista que perder un hermano y carnal dejo esto aquí', eso pasó en octubre, tercera semana de octubre”, contó.

“Es evidente de que no hubo problema en ese entonces porque, si podrán recordar, en 2020 Lupe tenía covid, en los tiempos del aniversario de mi hermana y nosotros, todos, estábamos en casa de mi mamá, por eso le dije a Rosie: ‘vámonos a la casa de Lupe y le tocamos por afuera, le tocamos música por afuera’ y eso fue lo que hicimos”, añadió.

Lupillo lo acusó de pedirle a una mujer que abortara

Sobre las declaraciones de Lupillo de que Juan Rivera le habría pedido a una mujer que abortara, el cantante y productor respondió de forma contundente.

"Hay muchas cosas que yo soy en la vida. Mi esposa, está ahí, le he sido infiel […], he sido alcohólico, he consumido droga, he estado en la cárcel, he vendido droga, una que otra vez le pegué a mi mujer, todo eso le acepto. El que me venga a achacar que yo le pagué a mujeres por abortar implica muchas cosas, tiene que decir que la mujer es cómplice, aquí ha muchas damas, yo no sé cuánto valga un bebé para ustedes. ¿Cómo es posible que yo voy a convencer a alguien de que tenga un aborto. Cómo es posible que yo voy a convencer a alguien de que tenga un aborto, si una mujer se embaraza, es decisión de ella y yo no conozco a una persona que mate a su bebé por dinero", dijo Juan Rivera sobre este tema.

"Si eso es, invito a mi carnal, por favor, así como ven esto, con fechas por favor compruébalo, en cuanto vi el live mi esposa dijo: ‘Yo conozco a mi marido y yo sé el hombre que es y el padre que es, lo que haría él por sus hijos y su familia’, entonces el comentario que hizo Lupe está muy fuera de lugar, le pido a él que produzca pruebas, porque es una acusación muy delicada" agregó.

La polémica sobre los pagos a la hija de Juan Rivera

Uno de los problemas más grandes de la familia, es la herencia de Jenni Rivera. Ahora se ha mencionado que Divina, la hija de Juan, recibía cheques de las empresas de su tía sin razón alguna, por lo que la joven misma respondió.

"Trabajé con mis primas, ellas sí saben que me pagaron, igualmente como se les pagó a ellas. Cuando yo viví en casa de mi prima en 2015, yo no recibí nada de nadie, entonces, para que dijese que estuve recibiendo dinero cuando vivía con ella, es una mentira y cuando me echaron de la casa, no fue por eso y yo no tengo ninguna intención de decir por qué me echó de la casa, porque es sobre su familia y yo no voy hacer lo que me hizo a mí y hablar de su familia para echarme fuera" dijo Divina.