Juan Rivera defiende a Yahritza y su Esencia en medio de la polémica sobre la comida mexicana

HERMOSILLO, SON. - La agrupación Yahritza y su Esencia ha estado en el ojo del huracán debido a sus polémicas declaraciones en contra de la gastronomía mexicana. Estas declaraciones han desencadenado una serie de críticas en las redes sociales. A pesar de ello, hay quienes abogan por darles una segunda oportunidad, y uno de los que ha alzado su voz en defensa de la agrupación es Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera.



En una entrevista para el programa de espectáculos "Sale el sol", Juan Rivera expresó su opinión sobre las múltiples controversias que rodean a Yahritza y su Esencia.



El cantante argumentó que no creía que las palabras de la joven cantante hubieran sido malintencionadas y que no creía que ella quisiera ofender a la gente mexicana. Según Juan Rivera, las declaraciones de la agrupación reflejaron sus experiencias personales en ese momento.

“La muchacha hizo un comentario… Yo no creo que la muchacha no lo hizo con malicia. No creo que quiso ofender a nuestra gente. Se expresaron de lo que ellos vivieron en el momento”, expresó el cantante