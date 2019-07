Juan Rivera afirma que no empujó a camarógrafo en el aeropuerto

Juan rivera vuelve a dar de que hablar, en esta ocasión por supuestamente haber empujado a un camarógrafo en un aeropuerto.

Se trataba Agustin, camarógrafo de la reportera Nelsie Carrillo, quien dio una entrevista en el programa de you Tube ‘Chisme No Like’ donde contó los hechos.

‘‘Estábamos esperando a Juan Rivera en el aeropuerto, porque pues siempre hacemos esas guardias, cuando un artista va a llegar los esperamos, yo quería entrevistarlo a él por el asunto este que salió en México con la revista TvNotas donde asumen y dicen que fue visto buscando placer con unas sexo servidoras, y en el momento que el sale de la puerta yo pues me acerqué a él con el micrófono y el camarógrafo también y empezamos a entrevistarlo y él pues obviamente no quería contestar nada, se miraba muy enojado, de mal humor, no quería ni hablar, en eso cuando se percata que estaba mi camarógrafo saca el celular y empieza a grabarlo y le empieza a decir: ¿Quieren saber quién fue la persona que vendió la nota de Chiquis al gordo y la flaca? y acusa a mi camarógrafo’’.

La reportera asegura que Agustín le pidió pruebas de eso cuando Juan se molesta y asegura que pone su mano sobre el pecho de su camarógrafo y lo empuja hacia la pared.

Nelsie asegura que la policía fue llamada por la gente del aeropuerto, quienes los buscaron para preguntar sobre como ocurrieron los hechos.

Por otro lado, Juan también dio su propia versión de los hechos, los cuales no parecen concordar con lo señalado por Nelsie.

‘‘Yo ya le había comentado a Agustín se llama el camarógrafo y a Nelsie que por favor me dejaran en paz, esto fue hace más de dos semanas, esto fue porque, a lo que yo sé, lo que me reportaron del mismo show del gordo y la flaca que los que les vendieron la nota de mi sobrina al show fueron ellos, entonces cuando yo me doy cuenta de eso yo les digo que no los quiero volver a ver’’

Juan dice que ese fue el coraje de verlos ahí pero que en ningún momento empujó al camarógrafo, por el contrario él sí le gritó cuando lo grabó y aseguró que había sido él quién había vendido la invitación.

‘‘Se enojó mucho Agustín y me empieza gritar, a mi me dio risa’’, señala Juan.

Juan señala que fue él quien llamó a la policía. En el momento que los reporteros se dan cuenta, es cuando se hicieron los ofendidos y comienzan a decir que lo había empujado, al menos así lo señala en cantante.

En resumidas cuentas, Nelsie Carrillo pondrá una demanda civil en contra de Juan y él una orden de restricción.