¿Juan Pablo Medina y Marimar Vega juntos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de unas fotos que empezaron a circular de Juan Pablo Medina y Marimar Vega donde comparten muy de cerca en un lugar al aire libre y en vestimenta playera, el actor respondió a la prensa si actualmente hay algún romance.

Dijo para el programa "Venga la Alegría" que son amigos y tienen muy buena química, además que se conocen desde hace un buen tiempo. Aclaró que las fotos muchas veces se pueden mal interpretar. “Mientras no salga afectado nadie, no hay ningún problema”.

Aseguró entre risas que no está soltero al abordarlo los periodistas sobre Paulina Dávila. “Nos estamos conociendo”.

Aclaró que él no se prestaría para crear polémica y generar mayor atención de la prensa con Marimar ni con nadie. “A mi no me interesa”.