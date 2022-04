Juan Pablo Medina reaparece en público y revela si pensó en el suicidio

Ciudad de México.- Juan Pablo Medina reapareció en público y agradeció el cariño que recibido en estos tiempos.

El actor acudió a la develación de la placa por el fin de la temporada de la obra Hamlet en la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¿Cómo reaccionó Juan Pablo Medina tras enterarse que le amputarían la pierna?

Hace unas semanas, Medina apareció por primera vez con su prótesis e incluso habló sobre los beneficios de la terapia luego de ser operado de emergencia tras una trombosis, que terminó en una amputación de pierna.

Juan Pablo Medina se muestra agradecido

“El simple hecho de agradecer es el motor de estar aquí… mi papá es médico, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y desde el primer momento estuve en contacto con psiquiatras, psicólogos, y afortunadamente, lo digo desde el privilegio, la verdad me siento muy afortunado”, dijo el intérprete.

Te puede interesar: Paulina Dávila publica fotos junto a Juan Pablo Medina y por primera vez se mira su prótesis

A ocho meses de que Juan Pablo perdiera una pierna, el actor negó haberse sentido deprimido y dijo nunca haber pensado en el suicidio. “No, para nada, no, no. Sí (es fuerte lo que me pasó), pero no, eso no”.

Foto: Agencia México

Mostrándose sonriente y siempre positivo, Medina enalteció el apoyo de su novia Paulina Dávila, quien dijo ha sido indispensable en su recuperación, adelantando que pronto se comprometerán en matrimonio “Soy muy afortunado de tener la novia que tengo, el apoyo de Paulina fue indispensable, estamos por formalizar la relación”.

Te puede interesar: Ana Claudia Talancón habla del apoyo de Juan Pablo Medina tras amputación

El perder una extremidad llevó al mexicano a ser reemplazado en un papel de Disney y poner pausa a otros proyectos que tenía en puerta, aunque Medina aseguró estar con todos los ánimos de realizarlos, pero cuando esté totalmente recuperado.