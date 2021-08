Juan Pablo Medina declara "Alguien me hizo una brujería"

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un duro momento personal está pasando el actor Juan Pablo Medina tras haber padecido una trombosis y la amputación de una de sus piernas con tal de salvarle la vida, pero no es la primera ocasión que se enfrenta a tan duras pruebas.

Durante una entrevista realizada por el periodista Óscar Uriel para el programa "Taller de Actores Profesionales" (TAP) de Canal Once, el actor recordó un episodio de su vida en la que se hizo una limpia con instrucciones de una bruja.

Aunque la entrevista fue realizada hace varios meses atrás, las declaraciones del actor cobran relevancia ahora que pasa por este difícil momento. Recordó que durante esta etapa de su vida perdió la oportunidad de protagonizar el melodrama de TV Azteca, donde había trabajado en "Cuando seas mía", con tal de hacer una película, pero al final se quedó como el perro de las dos tortas, sin ambos trabajos.



Tenía tan mala racha, que pensó estaba embrujado

"En un momento donde Azteca me había castigado, no me daban trabajo. Pensé en retirarme, 'No me está yendo bien, fue un bajón de un par de años donde no tenía nada de trabajo'. Es muy frustrante, muy difícil, económicamente cómo le haces, empiezas a hacer todo lo que te llegue". platicó Juan Pablo Medina.

"Mi mamá me dijo 'tienes que ir con una bruja (risas)'... No puede ser que te esté yendo tan mal, que estés ahí y te lo quiten", No puede ser que te esté yendo tan mal, que estés ahí y te lo quiten", recordó.

"Fui con la bruja. Estuvo increíble porque me mandó a hacer unas terapias, unos cocos. Tienes que repetir unos mantras, me hizo unas limpias y me dijo 'Aquí hubo un proyecto donde alguien te hizo una brujería, tienes bloqueado el trabajo...", platicó a Óscar Uriel.

"Yo no se si creo o no en esas cosas... Me dijo 'Tienes que bañarte con agua de coco', me fui a Playa del Carmen con unos amigos, ahí me tienes a las 12 de la noche echándome agua de coco. Todo el show, pasaron dos semanas, me sentía mal, débil, mal de la panza... Mi mamá dice 'es consecuencia, es una limpia", explicó Juan Pablo Medina, quién sigue recuperándose.



Medina trabaja en "Amarres"

Llama la atención que hace unos días se estrenó la serie "Amarres", donde trabaja Juan Pablo Medina junto a Gabriela de la Garza, cuyo personaje hace "amarres" y utiliza magia.

La trama llegará al público a través de la plataforma de streaming de HBO Max, compartirá créditos con el también actor Hugo Catalán y la serie está llena de magia, hechizos y amarres.

La primera serie original mexicana, "Amarres", se hace presente en el catálogo de la compañía para ofrecernos una historia poco convencional que nos introducirá al mundo del esoterismo desde una perspectiva cómica.

La producción muestra una realidad poco expuesta con anterioridad. Además de sumergirnos al tema del esoterismo y los amarres, la serie sigue de cerca la historia de esta mujer que reta los estándares de la madre abnegada creando un perfil donde simplemente vive bajo su instinto, una representación que cautivó desde el principio a la actriz.