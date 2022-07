Juan Pablo Gil, un galán muy hogareño

HERMOSILLO.- El nombre de Juan Pablo Gil ya se ha vuelto recurrente en las telenovelas de Las Estrellas, pues actualmente es considerado como uno de los galanes juveniles más cotizados del momento.

Ahora que termina su protagónico en el melodrama “La Herencia”, el actor dijo en entrevista telefónica para EL IMPARCIAL que se tomará un tiempo para estar cerca de su familia, algo que ha esperado tras tener una apretada agenda de trabajo.

Por lo pronto quiero estar con mi familia, seguir trabajando para encontrar proyectos como este, y por ahí hay una serie que esperemos el siguiente año se pueda hacer. Ahorita lo que quiero es tomarme este tiempo para estar cerca de las personas que más quiero. Soy muy hogareño y extrañaba eso. Extrañaba Sinaloa, pasar una tarde viendo la tele en la casa, veía la telenovela y ya sabía lo que iba a suceder, pero aún así seguía picado”, dijo Juan Pablo Gil en entrevista.

La telenovela finaliza hoy a las 18:30 horas (Sonora) por el canal Las Estrellas, donde se verá cuál será el resultado de la evolución de su personaje “Lucas”.

“Tuvo una evolución muy bonita. Al principio Lucas estaba clavado con la onda de ser veterinario de tiempo completo, pero ahora es alguien que quiere conocer el mundo, estar cerca de sus hermanos, de la empresa y por supuesto, vivir al máximo su amor por ‘Alondra’ a pesar de todas las cosas”, expresó.

“Al fin y al cabo todos los personajes tuvieron una evolución muy drástica, como ‘Pedro’ que desde siempre ha sido muy malo y al final se anda volviendo loco, ‘Juan’ conoció el amor por fin con ‘Sara’, ‘Mateo’ por fin pudo estar con ‘Julieta’ y ‘Simón’ con ‘Paloma’. Creo que todo al final se acomodó como debía”.

PERSONAJES CON SIGNIFICADO

Para Juan Pablo, su trayectoria en telenovelas como “Niñas mal” (2013), “Mi corazón es tuyo” (2014), “A que no me dejas” (2015), “El vuelo de la Victoria” (2017), “Si nos dejan" (2021) y más, le permitió explorar todo tipo de personajes que lo ayudaron a crecer actoralmente, algo por lo que no quita el dedo en el renglón.

“Nunca he sido muy chillón con lo que interpreto. Me gustaría hacer a algún deportista o a algún villano. Lo que es más importante, quiero hacer algo que deje algún mensaje y que me haga muy feliz a mí en mi carrera. Creo que he sido muy afortunado porque todos mis personajes me ayudan a crecer de alguna forma”, finalizó.