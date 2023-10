Juan Osorio tratará de convencer a Wendy Guevara para que participe en su novela

Ciudad de México.- Aunque en semanas recientes trascendió que Wendy Guevara rechazó la oferta de Juan Osorio para salir en una de sus novelas, esta vez fue el productor quien expresó seguir considerando a la influencer para su producción.

Aunque Wendy contó que no se sentía lista para incursionar en un proyecto así, Juan reveló para Eden Dorantes que se reuniría con ella para tener una respuesta definitiva al respecto.

Voy a hablar con ella, a ver cómo van sus compromisos, sus actividades, pero mira, tenemos una gran amistad con Wendy, y yo creo que las cosas se van a poner de la mejor manera”

Explicó el productor a su salida de Televisa San Ángel.

Bien común

Al ser cuestionado sobre si le sorprendió la decisión que tomó la youtuber conocida como “La Perdida”, Juan aclaró: “No, porque yo siempre he hablado con ella, entonces lo que vaya a suceder, va a ser para el bien de los dos”.

Inclusive, el padre de Emilio Osorio subrayó que Wendy estaba muy contenta con el papel que le asignó en la telenovela.

“Esto es sumar, sumar, yo creo que a Wendy le viene muy bien esta experiencia, y además tiene mucho entusiasmo, cuando leyó los primeros capítulos le fascinó, y de repente me decía ‘no cabr*n, que tal si me enamoro de Nicola’, o sea, que está entusiasmada, la verdad es que estoy contento y siento que nos va a ir bien”, expuso.

Por último, Juan Osorio aseguró que en este momento no puede descartar definitivamente a Wendy Guevara en su nuevo proyecto. “Tengo que hablar con ella, yo no puedo poner palabras que yo con ella no haya hablado”, dijo al respecto.