Juan Osorio siente miedo e inseguridad tras librar el coronavirus

El productor Juan Osorio siente miedo e inseguridad después de librar el coronavirus Covid-19. Ahora que se está recuperando del virus ha encontrado en el trabajo una forma de terapia.

"Te queda el temor pero también tienes que superar esos traumas y yo creo que la mejor terapia que puedo tener es haciendo lo que me encanta, estoy comprometido con una novela, '¿Qué le pasa a mi familia?'", dice a EL UNIVERSAL.

"Uno tiene un compromiso y la vida sigue y la mejor terapia es salir de estar encerrado en esas cuatro paredes".

Osorio comparte que este jueves se siente contento porque los médicos ya le dieron la oportunidad de retirarse un poco el oxígeno; explica que lleva con él un tanque portátil de protección por cualquier ataque.

Actualmente el productor de televisión toma dos terapias al día como parte de la recuperación pues señala que tiene varias secuelas.

"Sí siento la necesidad de repente de respirar o hablar más lento por la misma falta de aire pero ya quiere decir que mis pulmones empiezan a aguantar", comenta.

"Me quedó la secuela de la arritmia con el corazón, un problema renal y tengo una pierna que me anda doliendo. Son cosas que te vas a llevar, el pecho me duele al respirar".

Osorio ve esta como una oportunidad de vida y de aprenser a no gastarla en tonterías. Sin embargo mientras él va saliendo del virus su hijo recién empieza.

Fue el propio Osorio quien confirmó la tarde del miércoles anterior a través de su cuenta de Twitter que su hijo Emilio (a quien tuvo con la actriz Niurka Marcos) también dio positivo al Covid-19.

Explica que el resultado lo supieron antier y de inmediato confinaron al actor que forma parte del elenco de "¿Qué le pasa a mi familia?".

Al respecto, Juan detalla que cancelaron tres días de grabación y aunque retomarán el lunes será sin su hijo pues estará en confinamiento hasta volver a hacerse la prueba.

"Está tranquilo, lo único que tiene es que perdió el gusto y el olfato pero sigue con sus dietas, está a un lado en mi recámara; ahora es al revés, se voltearon los papeles, platico yo afuera y él adentro", cuenta.

"Lo veo muy bien; su juventud y disciplina que tiene de vida, de alimentación, ayuda mucho, fortalece. El doctor hoy en la mañana lo checó y tiene un poco inflamada la garganta pero su estado de ánimo está impresionante: está contento, feliz en el sentido de que convivió conmigo la enfermedad y tenemos confianza en que vamos a salir adelante. La experiencia le ayudó".

El productor de telenovelas como "Soltero con hijas" y "Mi marido tiene familia" pide a su público que se siga cuidando y le dé la seriedad que tiene esta situación pues piensa que aún con la vacuna todavía será un año difícil este 2021.