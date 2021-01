Juan Osorio regresa a trabajar tras vencer al coronavirus

Ciudad de México.- El productor Juan Osorio retornó a los foros de televisión luego de enfrentar los fuertes estragos que le provocó su contagio de Covid-19.

“Yo pensé que ya no regresaba, esa es la verdad, el año pasado que me dio Covid la pasé muy difícil, pero estoy contento, este es mi primer día de trabajo”, dijo el ex de Niurka Marcos en entrevista para el programa Hoy.

Después de sobrevivir a los duros malestares que padeció durante los 25 días que tuvo coronavirus, el productor reveló que hubo un momento en que creyó que iba a perder la vida.

“Yo creo que el Covid si quería acabar conmigo, entonces, pues ni modo, hay que enfrentarlo, lo viví, cosa que no desearía que viviera nadie más, es muy fea esta enfermedad, muy difícil, el que te lleven la comida a la puerta y que no la puedas tomar, con desechables, estás como apestado. Yo prefería morir en la casa que estar internado, y así fue mi decisión y me apoyó mi hija Miriam, gracias a Dios no me morí, pero estuvimos cerca”, contó.

Por último, Juan Osorio aseguró sentirse mejor que nunca para regresar a trabajar y confía que este duro momento que vivió se verá reflejado en su nuevo proyecto titulado “¿Qué le pasa a mi familia?”.

“Estoy seguro que será una novela que tenga mucho éxito, porque tiene la bendición de que no me morí, aquí estoy”, remató.