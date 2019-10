Juan Osorio es fiel a las telenovelas largas

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio es fiel al formato de telenovela larga. Está consciente que hay muchos productores que apostando por otras formas aunque él se mantiene en ese concepto porque es lo que le ha dado resultados.



"Nunca me he apartado de mi género. Mi propuesta siempre ha sido con esa certeza y seguridad. Que hice una serie corta con los 'Aristemos', era necesario, pero de ahí yo no me he apartado. A mí nunca me ha fallado e inclusive de 'Mi marido tiene más familia' hice tres versiones", dijo Osorio.



Yo no puedo hablar de las propuestas cortas porque sinceramente es para otro canal, otra ventana, no para El canal de las Estrellas, sentenció.



A su lista ahora se sumará la telenovela "Soltero con hijos", que estrena el próximo lunes 28 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas con un reparto encabezado por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán.



En palabras del productor la historia tendrá un mensaje de empoderamiento y una duración de 87 capítulos.



"Creo mucho en las mujeres y que en este momento la mujer tiene la sensibilidad y capacidad para tomar decisiones, para ser independiente, pero también para llevar un hogar y enfrentar situaciones difíciles", señaló.



La figura paterna, representada en el personaje de Soto, también será central. "Dicen que papá no es el que engendra sino el que cría y en este ejercicio es lo que vamos a destacar mucho".



La telenovela está siendo grabada en Acapulco como un impulso al turismo, además de ser un producto de entretenimiento.



"Acapulco está precioso y estamos a cuatro horas. Nos encanta hablar de lo negativo. Yo dije 'quiero ir a Acapulco' y todo mundo me decía que cómo y ahí está. Fuimos a grabar, hemos hecho cosas maravillosas. Se ve en la pantalla y aquí estamos felices, no pasa nada".



Entre bromas y sin dejar de lado el entusiasmo por este nuevo proyecto, Juan Osorio compartió que espera tener buenos resultados.

"Si el martes no tengo los números que yo deseo, me estoy muriendo", dijo.