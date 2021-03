Juan Osorio dispuesto a darle trabajo a Eleazar Gómez: “Creo que ya aprendió la lección”

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio externó su apoyo a Eleazar Gómez ahora que el actor ha conseguido su libertad condicional luego de pasar casi 5 meses en prisión por las agresiones que le propinó a su ex pareja Tefi Valenzuela.

El productor dijo que luego de este mal momento que pasó Eleazar, espera que pueda retomar su vida laboral, pues le ve muchas cualidades en su carrera como actor.

“Le va a costar trabajo, sí, pero tiene talento, y es un chavo que bueno que… yo creo que ya aprendió de la lección y le va a servir mucho”, dijo Osorio a los reporteros que lo cuestionaron a su salida de Televisa San Ángel.

Ante la pregunta directa sobre si le daría trabajo en alguno de sus proyectos, el ex de Niurka Marcos confesó: “sí, yo por supuesto que le daría trabajo, en esta producción ahorita de momento no hay un personaje, pero no pasada nada”.

Por último, al ser cuestionado sobre si a Eleazar le quedará el estigma del proceso legal que enfrenta, el productor puntualizó: “Sí, ¡qué te puedo decir yo!, las facturas se pagan caro cuando cometes errores, cuando te equivocas, entonces yo creo que aprendió mucho de esta lección”.