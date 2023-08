Juan Osorio da detalles sobre su nueva telenovela con Wendy Guevara

Ciudad de México. Después de su triunfo en "La Casa de los Famosos México", uno de los proyectos más esperados de Wendy Guevara es su participación en la telenovela de Juan Osorio. Aunque la influencer no puede revelar detalles de su papel, el propio productor confirmó su participación y habló sobre la posible inclusión de Nicola Porcella en el proyecto.

¿Cuál será el papel de Wendy Guevara en la telenovela?

Hace unos días, Osorio compartió con sus seguidores que Wendy Guevara había firmado oficialmente el contrato para formar parte de la telenovela "Un Amor sin Receta". En una conversación con el periodista Eden Dorantes, el productor reveló que desde su primer encuentro con Wendy quedó encantado por su habilidad para dar vida al guion. Por ello, la influencer deberá dedicarse a preparar su papel de manera excepcional, dado que desempeñará uno de los roles más significativos en el desarrollo de la trama.

“El personaje va a estar bien planteado, será una gran sorpresa, pero toca esperar a que sea... no puedo destaparlo ahorita. Así quedé con Wendy, hasta que sea una conferencia de prensa. Es algo muy serio, es un personaje donde ella se tiene que preparar, tiene que tener las herramientas, la actuación, las herramientas, saber moverse en un set, pero ella tiene la capacidad, muchas ganas. Cuando leyó el primer libreto conmigo, me encantó cómo lo hizo”, dijo Juan Osorio.

A pesar de que el productor no pudo compartir demasiados pormenores acerca del personaje de la influencer, dejó en claro que ella no ocupará el papel principal en la trama; no obstante, subrayó que su participación será sumamente relevante.

Lo único que te puedo adelantar es que será la gran compañera y amiga de la protagonista…” aseguró el productor.

¿Wendola será oficial?, ¿Nicola participará en la telenovela?

A pesar de que hace algunas semanas, Juan Osorio afirmó que Nicola participaría en la telenovela, recientemente el peruano dejó en claro que no ha mantenido ninguna conversación ni ha formalizado ningún acuerdo con el productor. Nicola afirmó que todo lo que se había dicho hasta ese momento era puramente un rumor.

Dadas estas circunstancias, el periodista Eden Dorantes planteó al productor la pregunta sobre la participación de Nicola en el elenco de "Un Amor sin Receta". En respuesta, Osorio avisó que tenía planeado reunirse con Nicola este martes 29 de agosto para discutir y decidir si se integrará o no al proyecto.

“A Nicola lo veo al rato, en dos horas. Por supuesto, lo recibiré en mi oficina para platicar con él, a ver qué proyectos trae, hacia dónde va. Estamos a tiempo perfecto para ponerle su maestro de actuación, su coach, a instruirlo en el aparato. Creo que es un muchacho disciplinado. Voy a platicar con él y creo que va a funcionar”, dijo Juan Osorio.

Horas después, Porcella y Osorio publicaron una imagen en la que aparecen juntos, confirmando que dicha reunión había sucedido.

Tras el encuentro entre el segundo ganador de "La Casa de los Famosos México" y el productor, varios seguidores han interpretado este hecho como una "confirmación" de la participación de Nicola en una telenovela para Televisa. Se especula que Nicola ya habría formalizado un contrato de exclusividad con Televisa, al igual que Wendy.

